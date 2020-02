CBN CULTURAL Ton Alves vai gravar música com dupla 2DE1 Artista contou sobre show intimista que realiza em Campo Grande

7 FEV 2020 - 13h:50 Por Ingrid Rocha/CBN

O cantor e produtor Ton Alves foi o entrevistado do CBN Cultural desta sexta-feira (07). O artista contou sobre o início da carreira e a grande influência da família que recebeu. Para 2020, Ton Alves está com planos de gravar uma música com a dupla paulistana 2DE1. Confira a entrevista: