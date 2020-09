FISCALIZAÇÃO Toque de recolher aborda festas e aglomerações na Capital Durante fiscalização que ocorreu no fim de semana, mais de 560 eventos foram registrados

7 SET 2020 - 12h:20 Por Thais Cintra/ CBN

O balanço do toque de recolher neste final de semana promovido pela Guarda Civil Metropolitana realizou ações de fiscalização nas sete regiões da capital. Durante a abordagem feita pelas equipes, 52 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados e 610 pessoas foram abordadas e orientadas a retornarem e permanecerem em casa.

A ação contou com a participação da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), e com mais de 130 guardas civis que atuaram em cumprimento ao decreto municipal. O horário do toque de recolher em Campo Grande é das 23h até às 05h da manhã do dia seguinte.

A movimentação foi constante também no setor atendimento às denúncias de festas e aglomerações de pessoas, foram 251 ligações no fim de semana. Ainda segundo a GM, 564 eventos foram realizados na capital de sexta-feira (4) até o último domingo e três festas foram encerradas em espaço particular. O telefone para registra denúncias é 153.