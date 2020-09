VIGILÂNCIA Toque de recolher encerra quatro festas particulares na Capital Guarda Civil Metropolitana orientou 450 pessoas e encaminhou quatro à delegacia

12 SET 2020 - 08h:27 Por Thais Cintra/ CBN

A operação “Toque de Recolher” da Guarda Civil Metropolitana foi realizada nesta sexta-feira (12), com fiscalização no comércio e bairros da Capital. Na ação, 46 estabelecimentos comerciais foram orientados pelas equipes, 450 pessoas foram abordadas e orientadas a retornarem e permanecerem em suas residências. Quatro festas foram encerradas em espaço particular.

A GM precisou encaminhar uma pessoa à delegacia por tráfico de drogas. A central de ligações (153) recebeu 249 denúncias por telefone. A vigilância sanitária junto à Agência Municipal de Trânsito (Agetran), fiscalizou 40 estabelecimentos e emitiu dois boletins de vistoria e orientação.