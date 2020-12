NOVO CORONAVÍRUS Toque de recolher na capital será ampliado a partir de segunda-feira Decisão foi tomada em reunião nesta sexta-feira (4). Outras medidas como suspensão do passe do idoso e estudante estão inclusas em decreto que será publicado.

4 DEZ 2020 - 12h:53 Por Loraine França

A partir da próxima segunda-feira (7), Campo Grande vai passar a ter novas medidas de restrição em função da pandemia da covid-19. Nesta sexta-feira (4), representantes de hospitais públicos e privados da capital, do comércio, secretários de saúde e o prefeito Marcos Marcello Trad (PSD), se reuniram para discutir a ampliação e implantação de regras. Novo decreto será publicado em edição extra do Diário Oficial de Campo Grade (Diogrande) ainda hoje.

O toque de recolher, que atualmente, é da meia noite às cinco da manhã, passa a ocorrer das 22 horas às cinco da manhã.

Outra medida estipulada é a suspensão do benefício de passe do idoso e passe do estudante. Também houve alteração no horário de funcionamento dos terminais de ônibus do transporte coletivo da cidade, que deixam de fechar a meia noite e vão encerrar as atividades às 23h. A lotação dos passageiros será reduzida para 70% da ocupação total do veículo.

No comércio, o horário de funcionamento especial de final de ano entra em vigor, também, na segunda-feira. Mas o expediente foi reduzido em uma hora. O fechamento, que aconteceria às 22 horas, passa a ser as nove da noite. As lojas continuam abrindo às 8h da manhã.

A ocupação dos leitos de UTI em Campo Grande também foi discutida e, em 10 dias, o município deve abrir 68 leitos. De acordo com o prefeito, todos os hospitais públicos e privados terão novos leitos de UTI habilitados para atender pacientes com covid-19.

Trad disse que a ocupação dos leitos na capital tem se dado, principalmente, por pessoas com mais de 60 anos. O prefeito atribuiu aos jovens o aumento no contágio, se referindo às pessoas que não estão cumprindo com o distanciamento social. “É verdade que essas aglomerações noturnas, os jovens estão levando [o vírus] para suas casas e, muitas vezes, de forma assintomática”.

Recomendação MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul fez cinco recomendações à prefeitura de Campo Grande e à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) em documento enviado na quinta-feira (3).

O primeiro item sugere que o horário do isolamento domiciliar seja revisto e, ampliado o toque de recolher.

A segunda recomendação é que seja proibida a venda de bebidas alcoólicas durante todo o período do toque de recolher e indica, ainda, que se analise vedar o consumo também fora do toque de recolher. A prefeitura não proibiu a venda no horário do toque de recolher. Deliveries estão aptas a funcionar entre às dez da noite e às cinco da manhã e poderão fazer entregas de bebidas.

A proibição de reuniões com um número de pessoas que causa aglomeração é a terceira recomendação desse documento que, sugere, ainda, que os estabelecimentos comerciais restrinjam seus espaços à lotação máxima de pessoas, com um percentual mais restritivo.

E por fim, a quinta e última recomendação é de que se proíbam festas particulares que representem aglomeração.

A prefeitura acolheu três das cinco recomendações e tem cinco dias para responder à Promotoria de Justiça sobre as medidas adotadas.