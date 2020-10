INFORME PUBLICITÁRIO TOTVS, a plataforma que está revolucionando o planejamento agrícola Saiba como a tecnologia pode ajudar no planejamento da sua empresa

29 OUT 2020 - 10h:15 Por Isabelly Melo

Planejar não é uma tarefa fácil, e no setor agrícola, com certeza, não é diferente. Para superar os desafios encontrados na produção rural é fundamental estar cercado do que há de melhor em gestão e inovação.

Por isso, o software de gestão agrícola da TOTVS, que é a maior empresa de tecnologia do país, está presente em Mato Grosso do Sul, Estado reconhecido pela grande capacidade de ser referência no Brasil no setor rural.

Com sistemas que atendem 12 segmentos de mercado, e mais de 30 mil clientes por toda a América Latina, a TOTVS possui soluções compatíveis aos pequenos, médios e grandes produtores.

A TOTVS atende três tipos de segmentos do agronegócio: bioenergia; multicultivo e beneficiamento. Cada um desses possui processos distintos e desenvolvimentos especificamente para o desenvolvimento da sua empresa.

Entre os diferenciais da TOTVS estão os diversos apps para rotinas que podem ser realizadas em celulares e tablets. Tecnologia e eficácia unidos em um único software.

Para saber mais e entender como a TOTVS pode impulsionar os resultados da sua empresa acesse www.totvs.com/agro/