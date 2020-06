SALÁRIOS Trabalhadores da construção pesada terão reajuste salarial de 3,92% Negociação foi iniciada em março, porém devido a pandemia, a resolução foi adiada

23 JUN 2020 - 18h:01 Por Marcus Moura/ CBN

Os trabalhadores da construção pesada receberão reajuste salarial de 3,92% em 2020, decidiu o Sinticop-MS (Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada de Mato Grosso do Sul) e o Siduscon-MS (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado). A classe é responsável pela execução de obras de infraestrutura de grandes empresas que tem contratos com a administração pública. Ao todo, são quase 5 mil trabalhadores. Confira: