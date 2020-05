SAúDE Profissionais da enfermagem estão entre categorias que mais se acidentaram no trabalho em 2019 Das mais de 7 mil notificações feitas em MS pela Comunicação de Acidente de Trabalho, 412 são dessa área. Entre os motivos que levam aos altos números estão o esgotamento físico e a baixa remuneração.

7 MAI 2020 - 08h:15 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul registrou 7.852 acidentes de trabalho em 2019, segundo dado da base de Comunicação de Acidente de Trabalho da Previdência Social. Entre as categorias que mais se acidentaram estão alimentadores de linhas de produção, com 544 registros e, em seguida, os profissionais da área da enfermagem, 412.

E em meio a pandemia da Covid-19, auxiliares, técnicos e enfermeiros, arriscam ainda mais suas vidas atuando no combate à doença. Para entender os motivos que levaram a esse número de acidentes de trabalho e quais as preocupações neste momento de pandemia em relação à essa categoria, a CBN conversou com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Enfermagem de Mato Grosso do Sul, Lázaro Santana. Segundo Santana, esgotameno físico e salários baixos são as principais causas de acidentes de trabalho entre esses profissionais.

