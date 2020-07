DECRETO Trabalhadores de serviços essenciais precisarão mostrar comprovantes para embarcar em ônibus nos finais de semana Poderão ser utilizados carteira funcional, contracheque, ou declaração emitida pela empresa

16 JUL 2020 - 17h:14 Por Marcus Moura/ CBN

Os trabalhadores dos serviços considerados essenciais precisam estar atentos as exigências para conseguir embarcar no transporte coletivo na capital durante o final de semana com o mini lockdown. Os trabalhadores precisarão estar com documentos como a carteira funcional, um contracheque, ou declaração emitida pela empresa. Confira: