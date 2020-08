PERDA DE DIREITOS Trabalhadores dos correios entram em greve a partir do dia 18 Federação da categoria anunciou nesta semana a paralisação que luta para reverter prda de mais de 70 direitos

6 AGO 2020 - 11h:47 Por Loraine França

Os trabalhadores dos Correios entram em greve a partir do dia 18 desse mês em todo Brasil, conforme anunciado pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos (FENTECT). De acordo com a federação, a categoria tenta dialogar com a direção da estatal desde o início de julho. Entre as principais discussões estão a retirada de mais de 70 direitos do acordo coletivo de trabalho, entre eles o adicional de risco de 30%, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias e auxílio creche.

Ouça as informações: