CBN ENTREVISTA "Trabalhar é o melhor jeito de atravessar a pandemia", diz empresário Mesmo com dificuldades para manter gastos, Luciano Munarini diz que empresa está contratando funcionários

12 AGO 2020 - 12h:54 Por Thais Cintra/ CBN

Há 44 anos no mercado, a Pinheirão Madeiras e Ferragens atua no ramo de materiais mais específicos para o tratamento de madeira, acabamento, ferragens e outros. Atuante em Campo Grande, a empresa precisou se adequar às mudanças provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Ainda assim, o cenário atual trouxe oportunidade de crescimento para empresa, já que muitas pessoas estão investindo em reforma residencial, por estarem mais em casa.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta quarta-feira (12), o sócio proprietário da empresa, Luciano Munarini, destacou que a empresa está contratando pessoal e que é importante manter a positividade neste momento delicado da Economia. “O cenário pra esse ano ainda é positivo, e esperamos que as ações da prefeitura e governo do Estado em relação à Saúde, sejam eficientes, pois assim vamos continuar o trabalho. Trabalhar é a melhor maneira de seguir em frente para passar por esse período crítico”, afirmou. Confira: