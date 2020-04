AGRONEGÓCIO Transferência do benefício garantia-safra foi digitalizada Qualquer representante legal, na ausência do beneficiário, pode solicitar autorização

20 ABR 2020 - 15h:09 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), através da Secretaria de Política Agrícola, em parceria com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, disponibilizou o serviço para solicitação de transferência do benefício Garantia-Safra por ausência ou impedimento do titular, através do portal Gov.br. A partir de agora, qualquer representante legal que, após ausência ou impedimento do beneficiário do Garantia-Safra, pode solicitar autorização de transferência do benefício, nesse caso, motivado por: falecimento, desaparecimento, impedimento por invalidez, prisão, abandono do lar ou violência doméstica.

Após a adesão, os agricultores familiares dos municípios que vierem a ser constatada perda de, pelo menos, 50% do conjunto da produção de feijão, milho, arroz, mandioca, algodão, em razão de estiagem ou excesso hídrico terão assegurado o benefício do Garantia-Safra, desde cumprido todas etapas normatizadas.

“Antes, o agricultor precisava se deslocar da sua comunidade até a prefeitura, munido de cópias de inúmeros documentos, encaminhar toda essa papelada via Correios para o Ministério. Agora é só cadastrar no portal Gov.br, preencher um formulário, anexar os documentos necessários e aguardar no e-mail a resposta do processo”, destaca José Carlos Mercês, Coordenador-Geral do Garantia Safra.

Para maiores informações, entre em contato com a Coordenação do Garantia-Safra, através do e-mail garantiasafra.cgs@agricultura.gov.br

(Com informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA)