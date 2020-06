VIAGEM DE SABORES Transforme sobras de queijo em quiche Conheça uma receita simples e fácil, feita pelo Chef Paulo Machado

18 JUN 2020 - 11h:25 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Você já pensou em aproveitar aquelas aparas de queijo que sobram na geladeira? Pois bem, não as jogue fora. Vou te passar uma simples e fácil receita de quiche, que diferente da tradicional fica mais alta, pois deve ser feita em forma para tortas de fundo removível.

Nas expedições FoodSafaris a gente sempre contempla uma visita ou mesmo degustação de queijos artesanais e locais. E você, está esperando o que para provar estas delícias. E lembre-se de usar o queijo inteiro, mesmo aquela parte que fica mais sequinha para receitas como está a seguir.

Quiche (torta de queijo)

Massa:

200 gr de manteiga c/ Sal

2 Col de sopa de água

400 gr de farinha de trigo

Recheio:

200 ml de creme de leite UHT

4 ovos

100 ml de iogurte natural

300 gr de queijo mussarela picado

300 gr de queijo minas frescal

100 gr de aparas de queijos

100 gr de queijo parmesão ralado

Modo:

Faça a massa misturando delicadamente todos os ingredientes até que forme uma massa homogênea. Coloque numa forma de fundo removível.

Para montar a torta. Pique as aparas e os queijos mussarela e Minas e deposite em cima da massa enformada. O creme de leite, ovos e o iogurte bata no liquidificador e jogue por cima dos queijos cobrindo bem. Depois salpique o queijo parmesão ralado. Asse em forno pré aquecido a 180º C por 30 minutos, até dourar.