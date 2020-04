CAMPO GRANDE Transporte coletivo retorna nesta segunda-feira com linhas reduzidas Segundo Consócio Guaicurus os horários também serão diferentes

4 ABR 2020 - 12h:31 Por Ingrid Rocha/CBN

A partir desta segunda-feira (06), o transporte coletivo em Campo Grande volta para o público em geral. Segundo o Consórcio Guaicurus, nem todas as linhas estarão nas ruas da Capital e o horário delas também será diferente. Neste domingo (05), o consórcio deve postar no site (https://www.consorcioguaicurus.com.br/) as linhas que estarão circulando e os horários. Ouça os detalhes: