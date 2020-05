CENÁRIO CBN 2020 DESAFIOS E PERSPECTIVAS Transporte de cargas tem papel estratégico na pandemia Para o presidente do Setlog-MS, Cláudio Cavol, setor tem sido estratégico para manter o abastecimento de produtos

14 MAI 2020 - 13h:03 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra

A quarentena para prevenir a pandemia de coronavírus tem afetado, mas não parou o transporte rodoviário de cargas no Brasil. Considerado estratégico para a economia nacional, o presidente do Setlog-MS (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística), Cláudio Cavol, disse em entrevista ao Cenário CBN - Desafios e Perspectivas que o setor apesar de também sentir os efeitos da retração econômica, é junto com o agronegócio, segmentos que estão fazendo a diferença na economia brasileira, tanto na manutenção de empregos quanto na distribuição de produtos considerados importantes, como remédios e alimentos.

"Seria desastroso se o mercado de transporte e logística também parasse", disse Cavol, que ainda detalhou mudanças nos perfis de entrega de produtos, devido às vendas online. Ele também atualizou informações sobre a rota Latino Americana, que liga Mato Grosso do Sul ao Chile e facilita o acesso ao mercado asiático. Confira a entrevista.