TRANSPORTE Transporte intermunicipal ficará 4,19% mais caro a partir de julho Reajuste é praticado todos os anos e tem como objetivo corrigir a inflação

24 JUN 2020 - 17h:56 Por Marcus Moura/ CBN

As tarifas do transporte intermunicipal sul-mato-grossense ficarão 4,19% mais caras a partir de julho. O reajuste atualizado todos os anos segue o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e tem como objetivo devolver o poder de compra as empresas que operam no Estado, corrigindo os valores com base na inflação.

Na métrica da atualização é levado em conta a variação de preços valor do coeficiente tarifário nas linhas estruturais, regionais, regionais com característica urbana e locais durante doze meses.

Geralmente, os reajustes são anunciados em março e passam a valer no mês de abril. Entretanto, neste ano devido a situação de emergência provocada pela pandemia da COVID-19, o processo sofreu atraso. O reajuste foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado.