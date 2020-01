BRASÍLIA Transporte público de Brasília é considerado um dos piores do país Neste ano o DF diminuiu o valor do IPVA e aumentou a tarifa de ônibus

20 JAN 2020 - 07h:39 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

O Governo do Distrito Federal tem politica pública para o transporte, mas no início deste ano tomou medidas que vão em sentido contrário a essa politica. O governo de Abaneis Rocha (MDB) diminuiu o valor do IPVA e aumentou a tarifa dos ônibus e metrô em 10%.