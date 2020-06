POLÍTICA TRE autoriza prefeitura a dar benefícios durante pré-campanha devido a situação de calamidade pública Mesmo em período eleitoral, executivo poderá implantar programas de benefícios

4 JUN 2020 - 14h:11 Por Marcus Moura/ CBN

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) respondeu a uma consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Campo Grande, Marquinhos Trad, que questionava a Lei das Eleições, que veda a implantação de programas sociais que envolvam a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios no mesmo ano em que são realizadas as eleições, dizendo que durante o estado de calamidade pública a vedação não é válida. Confira: