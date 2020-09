ELEIÇÕES 2020 TRE-MS está com vagas abertas para mesários Serviço voluntário garante benefícios como dispensa do serviço em dobro

22 SET 2020 - 17h:36 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Duas zonas eleitorais de Campo Grande estão com vagas abertas para mesários. A primeira é a 35ª Zona Eleitoral (35ª ZE), que oferece oportunidades destinadas às regiões dos bairros Nova Lima, Santo Amaro e Cophasul. Também a 36ª Zona Eleitoral (36ª ZE), que dispõe de vagas destinadas às regiões do Centro, São Francisco, Jardim dos Estados, Monte Castelo, Mata do Jacinto, Vila Margarida e Estrela D’Alva.

Os voluntários da 35ª ZE podem entrar contato pelos seguintes telefones: (67) 99834-2445 (WhatsApp), (67) 2107-7250 ou (67) 2107-7268.

Já os da 36ª ZE devem entrar em contato diretamente pelo telefone (67) 99809-6775.

Serviço voluntário

É válido lembrar que ser mesário é um ato de cidadania, pois além de contribuir com o processo eleitoral, é uma chance de aprendizado na aquisição de novos conhecimentos, além de outras vantagens que são acrescidas com o serviço, tais como:

• Dispensa do serviço pelo dobro dos dias prestados à Justiça Eleitoral;

• Auxílio-alimentação para o dia da eleição;

• Isenção de taxa de inscrição em concurso público estadual;

• Vantagem de desempate em concursos públicos da Justiça Eleitoral.