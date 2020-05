ASTRONOMIA Trem de satélites será visível no início da noite de hoje Engarrafamento da platoforma é fenômeno causado para melhorar a internet

11 MAI 2020 - 17h:17 Por Gabi Couto / CBN

Várias pessoas pelo mundo avistaram na noite deste domingo (10) um movimento de luzes sincrozinadas no céu. Apesar do susto, os objetos brilhantes nada mais eram do que satélites Starlink, que operam em teste para fornecimento de banda larga de alta velocidade em todo o Planeta. Quer saber como ver o engarrafamento de satélites hoje à noite?