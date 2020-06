CBN SÁUDE "Três Lagoas segue em situação estável quanto à Covid-19" diz secretária de Saúde Segundo Angelina Zuque, os leitos dos hospitais que comportam bem os pacientes, não estão lotados

10 JUN 2020 - 12h:04 Por Thais Cintra/CBN

Em 5º lugar no "ranking" de cidades com mais casos confirmados de coronavírus em Mato Grosso do Sul, Três Lagoas já contabiliza 166 pessoas contaminadas pela doença. Apesar do número expressivo, as autoridades de saúde da cidade afirmam que a situação em relação à disseminação da Covid-19 está sob controle.

Em entrevista por telefone ao programa CBN Campo Grande desta quarta-feira (10), a secretária municipal de Saúde de Três Lagoas, Angelina Zuque, destacou que a população deve estar alinhada ao poder público para combater o novo coronavírus. Confira: