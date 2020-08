TRÂNSITO Três trechos da capital estão interditados neste sábado Fechamento será até às 18h de hoje, segundo Agetran

29 AGO 2020 - 08h:27 Por Ingrid Rocha/CBN

Em Campo Grande, três trechos estão interditados neste sábado (29), são eles: a avenida Mato Grosso no trecho entre a rua Ceará e a rua Alagoas (sentido bairro/centro), a rua Chancelaria, entre a rotatória do Lago do Amor e a avenida Manoel da Costa Lima e a avenida Ministro João Arinos, entre a avenida Marquês de Lavradio e rua Jeriba. Ouça os detalhes: