SEGURANÇA TSE defere decisão de usar forças armadas nas cidades próximas a fronteira em MS Tribunais Regionais Eleitorais ao redor do país já haviam decidido a favor do uso do exército

29 OUT 2020 - 14h:41 Por Marcus Moura/CBN

Reprodução O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) liberou o uso das forças armadas para garantir a segurança em cinco cidades de Mato Grosso do Sul que ficam próxima da linha de fronteira com outros países. Além do Estado, mais de 400 cidades ao redor do país também contarão com a presença dos militares. Confira: jpnews · TSE defere decisão de usar forças armadas nas cidades próximas a fronteira em MS

