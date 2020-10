BRASÍLIA TSE tem orçamento de R$ 1,2 bilhões para eleições 2020 Quase 148 milhões de eleitores estão aptos a votar nas eleições municipais deste ano

27 OUT 2020 - 06h:21 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O custo das eleições municipais deste ano deverá superar R$ 1 bilhão. De acordo com o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, não será usada a identificação pelo sistema digital para garantir a segurança do eleitor contra o novo coronavírus. Ouça os detalhes: