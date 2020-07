POLÍTICA EM DESTAQUE Tucanos estão fora da disputa eleitoral em Campo Grande Adilson Trindade fala sobre dois dos principais colégios eleitorais da Capital

1 JUL 2020 - 15h:36 Por Beatriz Magalhães/CBN

O colunista da Rádio CBN Campo Grande, Adilson Trindade, falou por telefone sobre o contexto de Campo Grande, envolvendo o PSDB em relação ao PSD, partidos do governador do estado e do prefeito da Capital, respectivamente. Confira: