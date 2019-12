EM CAMPO GRANDE Túnel de 60 metros para assaltar central de Banco da capital Durante ação policial, dois homens foram mortos

22 DEZ 2019 - 11h:43 Por Gabi Couto/Otávio Neto

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) da Polícia Civil, desarticulou na madrugada deste domingo, 22, uma organização criminosa que tentou assaltar a Central do Banco do Brasil, localizada no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Os delegados Fábio Peró e João Paulo Sartori, por mais de seis meses comandaram as investigações que resultaram na prisão de parte da organização criminosa, especializado em assaltos à bancos em todo o país.

Segundo o delegado Fábio Pero, para assaltar a Central do Banco do Brasil de Campo Grande, o bando cavou um túnel de mais de 60 metros. Durante a ação policial que aconteceu na madrugada deste domingo, 22, dois homens foram mortos.