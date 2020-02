CBN MERCADO FINANCEIRO Turbulência na China exige mudança de postura dos investidor Quem tem dinheiro investido deve apostar na diversificação sem se esquecer de ações para proteger o capital

19 FEV 2020 - 13h:45 Por Ginez Cesar/CBN

É inegável que os casos de Coronavírus na Ásia, principalmente na China está afetando os principais mercados financeiros mundo afora. No Brasil, a bolsa está enfrentando altos e baixos nesse começo de ano. O dólar também está parecendo uma gangorra, registrando altas históricas em tempos de real. O colunista de mercado financeiro da CBN, João Soares, afirma que o investidor deve ficar antenado com esses movimentos do mercado e apostar fortemente na diversificação, adotando mecanismos de proteção, como dólar e ouro. Confira a coluna: