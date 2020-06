DESTINOS Turismo de MS aproveita quarentena para ganhar destaque nacional Tendência no pós-pandemia, passeios ao ar livre já são realidade aqui e atrairão mais visitantes

23 JUN 2020 - 14h:48 Por Marcus Moura/ CBN

Mesmo com as restrições impostas pela pandemia de coronavírus, a Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) continuou o trabalho de aproximação, qualificação e fortalecimento de parcerias com agências de turismo importantes no cenário nacional para a retomada das atividades. Confira: