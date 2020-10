VIAGEM DE SABORES Turismo responsável em lives de gastronomia O Brasil FoodSafaris é finalista no WTM Latin America Responsible Tourism Awards deste ano

27 OUT 2020 - 09h:54 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Olá ouvintes da CBN Campo Grande! Se tem um legado que já é a cara de 2020 são as lives. Muitas delas verdadeiras aulas e também resumos de assuntos de utilidade pública.

Agora, ao invés das minhas usuais receitas e curiosidades gastronômicas venho te fazer um convite muito especial. Hoje às três horas da tarde vou participar de uma Live a convite do @institutobrasilagosto sobre gastronomia, será um bate papo muito instrutivo sobre o Pantanal e nossos sabores. A iniciativa se chama: Figuras da Culina?ria Brasileira. E fico muito feliz em participar.

Mas calma, se você por algum motivo perder a live de hoje na quinta-feira (29) vou falar ao vivo com o Gustavo Pinto no instagram: @wtmlat. Afinal somos, com o Brasil FoodSafaris, finalistas no WTM Latin America Responsible Tourism Awards deste ano. Motivo de muito orgulho e assunto pra esta live, que acontecerá na quinta-feira às 18 horas, no horário aqui da capital morena.

Queijo Nicola

Junto com o Gustavo, que é diretor comercial da pousada Uakari- Mamirauá na Amazônia, irei falar de algumas experiências muito bacanas e importantes para a promoção do turismo responsável por meio da gastronomia. Uma delas foi sobre o resgate que fizemos com os queijos Nicola na região do Pantanal de Aquidauana. Queijo tão importante pra nossa história e que praticamente já não existia mais naquela região do Pantanal.

Além disso reforçar a importância do turismo para o fortalecimento da produção artesanal de alimentos e do patrimônio cultural de um destino turístico.

Enfim, estas são as dicas pra viajar ficando em casa nesta semana. E fique ligado em nossas redes sociais @foodsafaris e @institutopaulomachado além do instagram: @chefpaulomachado que tem sempre novidades pra você. Até mais.