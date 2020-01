VIAGEM Turismo volta a crescer 8% após 3 anos de estagnação Setor é um termômetro da economia e expectativa para 2020 é grande com feriados

16 JAN 2020 - 09h:55 Por Gabi Couto / CBN

Depois de três anos com o mercado estagnado, o turismo voltou a crescer 8% em 2019. A expectativa do setor após longos anos de estagnação da economia é grande para este ano, devido a oferta de feriados maior, se comparado com o ano anterior. E o Carnaval está chegando, com grandes possibilidades de pacotes e viagens para quem quer curtir a folia. Nós conversamos com o presidente da Associação Brasileira de Agências de viagens de Mato Grosso do Sul (ABAV-MS), Ney Gonçalves, que afirmou que as 32 empresas associadas já estão pensando nos pacotes do ano novo para os turistas. Confira: