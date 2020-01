MEIO AMBIENTE Turvamento das águas em Bonito volta a ocorrer após chuvas Apesar de medidas tomadas no ano passado, Rio Formoso sofre com a chegada do verão

14 JAN 2020 - 11h:54 Por Gabi Couto / CBN

Imagem registra situação do rio Formoso após as chuvas que caíram na região no dia 08 de janeiro - Divulgação/Fundação Neotrópica do Brasil Para pesquisadores, medidas devem ser tomadas o mais rápido possível para evitar que degradação seja irreversível.





