TECNOLOGIA UBOI: JBS lança aplicativo para pecuaristas acompanharem transporte do gado Produtores terão acesso em tempo real a localização dos animais

14 JUL 2020 - 14h:49 Por Marcus Moura/ CBN

Inspirada no serviço de transporte de passageiros em área urbana, a JBS Transportes lançou nesta segunda-feira (13) o aplicativo de transporte Uboi, destinado exclusivamente para gado em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Vale do Araguaia (MT). Confira: