EDUCAÇÃO UEMS abre inscrições para tutores presenciais Profissionais vão atuar nos cursos de Ciências Sociais e Pedagogia

1 SET 2020 - 10h:29 Por Ingrid Rocha/CBN

As inscrições para tutores presenciais na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul estão abertas. As vagas são para os cursos de Licenciatura em Ciências Sociais e Pedagogia, oferecidos na modalidade EaD. As inscrições foram abertas pela Diretoria de Educação a Distância (DED) da UEMS, junto com a Coordenação Geral de Tutores Presenciais. As oportunidades são para 12 municípios do estado e o salário é de R$ 765. Ouça os detalhes: