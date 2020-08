OPORTUNIDADE UEMS abre processo seletivo para professores de Libras Inscrições vão até o dia 24 de agosto e salário pode chegar até R$ 8.698,87

19 AGO 2020 - 08h:19 Por Ingrid Rocha/CBN

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul abriu inscrições para a seleção de docentes na área de Língua Brasileira de Sinais, para aulas temporárias e cadastro reserva. As vagas são para 15 unidades da instituição e inscrições terminam no dia 24 de agosto. Ouça os detalhes: