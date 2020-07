ENSINO SUPERIOR UEMS abre vagas para portadores de diplomas Vagas disponibilizdas são para quem deseja obter uma nova graduação

30 JUL 2020 - 15h:44 Por Giovanna Dauzacker/CBN

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) publicou a abertura de 72 vagas, em 13 cursos de graduação, para o ingresso de portador de diploma de curso superior para obtenção de novo diploma de graduação.

Os pedidos deverão ser encaminhados para as Secretarias Acadêmicas dos respectivos cursos, via e-mail até este sábado 1º de agosto, com a documentação descrita em edital.

Os cursos que ofertam esta modalidade de ingresso neste Edital específico são cursos semestralizados. Os Cursos com Calendário Anual não foram contemplados neste Edital publicado, pois a oferta de vagas para Portadores de Diploma possui outra dinâmica (e período) pelo fato de serem anuais.

Confira as informações completas no edital.

(Com informações da assessoria)