EDUCAÇÃO UEMS está com mais de 400 vagas abertas para o Sisu 2020 As inscrições para o Sisu deste ano começam no dia 21 de janeiro

8 JAN 2020 - 10h:15 Por Isabelly Melo

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferece 398 vagas nos dez cursos de graduação da unidade de Campo Grande pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020.

As vagas são para seis licenciaturas e quatro bacharelados: Dança (Licenciatura): 25 vagas; Geografia (Licenciatura): 40 vagas; Geografia (Bacharelado): 40 vagas; Letras (Bacharelado): 40 vagas; Letras – Português/Espanhol (Licenciatura): 40 vagas; Letras – Português/Inglês (Licenciatura): 40 vagas; Medicina (Bacharelado): 48 vagas; Pedagogia (Licenciatura): 50 vagas; Teatro (Licenciatura): 25 vagas; e Turismo (Bacharelado): 50 vagas. Saiba mais sobre os cursos no site da UEMS.

A partir deste ano, o antigo curso de Artes Cênicas subdividiu-se e será ofertado em dois cursos: Teatro e Dança. Os cursos terão suas especificidades que contemplarão as exigências das normas da educação brasileira e apresentarão atrativos que definem melhor o campo de atuação e formação de professores e artistas e de todos os profissionais ligados ao campo das atividades culturais, através de disciplinas específicas de cada uma das formações.

Em 2020, a UEMS oferecerá 2.163 vagas para 54 cursos de graduação. As vagas já estão disponíveis para consulta no site do Sisu 2020 e as inscrições ocorrerão de 22 a 25 de janeiro.

Cassilândia

A unidade de Cassilândia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com 130 vagas abertas para os cursos de Agronomia, Letras e Matemática. Na Instituição, são 2.163 vagas distribuídas em 54 cursos de graduação. O ingresso dos novos acadêmicos será realizado pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

São 50 vagas para o curso de bacharelado em Agronomia (integral), 40 vagas para a licenciatura em Letras – Português/Inglês (noturno) e 40 vagas para o curso de licenciatura em Matemática (noturno). As vagas já estão disponíveis para consulta no site do Sisu e as inscrições ocorrerão de 21 a 24 de janeiro.

O profissional formado em Agronomia poderá atuar em diferentes frentes de trabalho, como: Órgãos de Assistência Técnica, Assessoria e Consultoria, públicos ou privados; Professor Universitário; Empresas que desenvolvem e comercializam insumos, implementos e máquinas agrícolas; Gestores de Empresas rurais; Órgãos de Fiscalização; Empresas de Paisagismo e Jardinagem; Direção de Obra e Serviço Técnico; Vistoria, Perícia, Avaliação, Experimentação, Ensaio e Divulgação Técnica, Extensão, sendo também contratado por Instituições Públicas.

O licenciado em Letras – Português/Inglês será capaz de atuar: nos ensinos fundamental, médio e superior como professor ou pesquisador; como revisor, redator e tradutor.

O egresso do curso de Matemática poderá trabalhar como professor de matemática no ensino fundamental e médio, ou prosseguir seus estudos e se especializar em diversos ramos da matemática ou matemática aplicada.

Sisu 2020

O Sisu é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), pelo qual as instituições públicas de ensino superior do país oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O período de inscrições do Sisu 2020 ocorrerá de 21 a 24 de janeiro pela internet.

Pode fazer a inscrição no Sisu 2020, o estudante que participou do Enem de 2019, obteve nota na redação diferente de zero e não esteja na situação descrita no item 3 do Edital do Enem 2019. É necessário informar o número de inscrição do Enem 2019 e a senha mais atual cadastrada no Enem.

O candidato selecionado na chamada regular, em 1ª ou 2ª opção, não poderá participar da lista de espera. O candidato não selecionado na chamada regular poderá escolher, para a lista de espera, a 1ª ou 2ª opção informada no período de inscrição.

Confira o Cronograma do Sisu:

21/01 a 24/01 – Período de inscrições

28/01 – Resultado da chamada regular

29/01 a 04/02 – Prazo para participar da Lista de Espera

07/02 a 30/04 – Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data

UEMS

A UEMS está presente em 22 municípios de Mato Grosso do Sul. A Universidade possui 15 unidades e sete polos de Ensino a Distância. Hoje são oferecidos mais de 50 cursos de graduação presencial e na modalidade EaD, além de 22 cursos de Pós-Graduação entre especializações, mestrados e doutorados. A UEMS ainda conta com 11 Centros de Pesquisa, Ensino e Extensão (Cepex), que são referência em diversas áreas na Universidade. A UEMS é a primeira do Brasil garantir a inclusão de indígenas (10% das vagas) em todos os cursos de graduação; e a terceira a adotar cota racial (20% das vagas) no País.

*Informações Portal do MS