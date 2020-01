EDUCAÇÃO UEMS oferta mais de 2 mil vagas no Sisu 2020 As inscrições no Sistema de Seleção Unificada estão abertas até 26 de janeiro

24 JAN 2020 - 08h:04 Por Isabelly Melo

As inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estão abertas até 26 de janeiro, e neste ano a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferta 2.163 vagas distribuídas em 54 cursos, sendo 26 bacharelados, 26 licenciaturas e dois tecnológicos. Para se inscrever basta acessar o site do Sisu.

Pode realizar a inscrição no Sisu no primeiro semestre de 2020, o estudante que participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, obteve nota na redação diferente de zero e não esteja na situação descrita no item 3 do Edital do Enem 2019

É necessário informar o número de inscrição do Enem 2019 e a senha mais atual cadastrada no Exame Nacional do Ensino Médio.

O candidato selecionado na chamada regular, em 1ª ou 2ª opção, não poderá participar da lista de espera. O candidato não selecionado na chamada regular poderá escolher, para a lista de espera, a 1ª ou 2ª opção informada no período de inscrição.

Cronograma

21/01 a 26/01 – Período de inscrições

28/01 – Resultado da chamada regular

29/01 a 04/02 – Prazo para participar da Lista de Espera

07/02 a 30/04 – Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data

Saiba mais sobre os cursos em http://www.uems.br/graduacao

*Informações Portal do MS