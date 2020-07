EDUCAÇÃO UFMS abre processo seletivo para professor substituto São 32 oportunidades para especialistas, mestres e doutores, com previsão de inscrições entre 3 e 6 de agosto

22 JUL 2020 - 06h:13 Por Redação

A UFMS está com processo seletivo aberto para professores substitutos. São 32 oportunidades para especialistas, mestres e doutores, com previsão de inscrições entre 3 e 6 de agosto. As vagas são para diversas áreas do conhecimento e estão distribuídas nas cidades de Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Corumbá, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Três Lagoas.

O edital do processo seletivo pode ser acessado no site www.concursos.ufms.br/, no qual serão publicados também, até 29 de julho, editais específicos para cada oportunidade.

“O professor substituto colabora para o bom funcionamento das atividades letivas na Universidade, pois permite a não interrupção do oferecimento de disciplinas e o adequado andamento dos cursos diante dos afastamentos dos professores efetivos para, por exemplo, licença gestante ou para a capacitação em cursos de doutorado ou em programas de pós-doutorado”, informou o pró-reitor de Graduação, Ruy Correa Filho. Ainda segundo o pró-reitor, a experiência como professor substituto pode revelar a aptidão para a carreira acadêmica e também costuma ser pontuada nos concursos para docente em todos os níveis.

Os professores substitutos atuam de forma semelhante aos professores efetivos, a diferença é que têm sua atuação focada no ensino, não atuando na coordenação de projetos de pesquisa ou de extensão. “Neste momento é importante destacar que muitos irão atuar no Ensino Remoto de Emergência”, lembrou o pró-reitor.

O contrato será temporário e vigente enquanto durar o afastamento dos professores efetivos. A previsão inicial é até 22/12/2020, podendo ser prorrogado, dependendo da decorrência de cada vaga e da necessidade futura da unidade. A remuneração do professor substituto irá variar entre cerca de R$2.400,00 e R$5.800,00, conforme a carga horária e titulação.

A seleção será composta por provas escrita, didática e de títulos e todas as fases poderão ser realizadas remota ou presencialmente, a critério da unidade de oferta, respeitando as condições do Plano de Biossegurança.

*Informações assessoria UFMS