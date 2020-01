ESTÁDIO MORENÃO UFMS aumenta aluguel e exige 200 ingressos para ‘apadrinhados' Presidente do Operário FC vai solicitar reunião para esclarecer e debater a decisão da Universidade

31 JAN 2020 - 12h:20 Por Isabelly Melo

No fim da manhã de quinta-feira (30), o presidente do Operário FC, Estevão Petrallás, anunciou durante entrevista coletiva de apresentação do elenco do Galo, que a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) apresentou aos clubes do Estado uma nova tabela de cobrança do aluguel do Estádio Morenão.

O valor a ser cobrado por cada partida será de R$4 mil. Além disso a Universidade exige ainda gratuidade de 200 ingressos para distribuir aos ‘apadrinhados’.

Neste final de semana, de acordo com informações do site Esporte MS, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) pagou R$8 mil referentes as duas partidas envolvendo Comercial e Operário.

Porém, o que o presidente do Galo quer cobrar da UFMS é esclarecimentos a respeito do aumento, assim como o Federação, que arcou com os R$75 mil necessários para as obras emergenciais do Morenão. Petrallás disse que vai solicitar uma reunião com o reitor da UFMS, Marcelo Turine, para debater o assunto.