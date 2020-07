TRANSPORTE UFMS cria grupo para estudar impactos da rota bioceânica em Mato Grosso do Sul Resultados serão apresentados em reunião com autoridades na próxima segunda-feira (20)

17 JUL 2020 - 16h:52 Por Marcus Moura/ CBN

Um grupo de estudos e pesquisa formado na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) está avaliando as oportunidades e os impactos da construção da Rota Bioceânica e os resultados serão apresentados na próxima semana em reunião com autoridades do Estado. Confira: