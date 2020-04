EFEITO CORONA UFMS cria plataforma de ações para combate a o coronavírus Universidade recebe até o dia 30 de junho inscrições de ideias, ações e projetos de pesquisa, extensão e inovação relacionados ao enfrentamento a Covid-19

1 ABR 2020 - 17h:47 Por Isabelly Melo

A UFMS recebe inscrições de ideias, ações e projetos de pesquisa, extensão e inovação relacionados ao enfrentamento do coronavírus (Covid-19). O intuito é criar e fomentar uma plataforma que contemple todas as áreas de conhecimento.

A submissão das propostas deve ser feita no Sistema de Gestão de Projetos (Sigproj) até 30 de junho. Podem participar servidores, estudantes e colaboradores cadastrados nos programas de pós-graduação da Universidade que tenham currículo cadastrado na plataforma Lattes.

O interessado deverá preencher um formulário e anexar um documento em pdf com informações como o nome do projeto, a coordenação, a unidade à qual o proponente está vinculado, a equipe de colaboradores, a situação ou problema a ser enfrentado e os objetivos da ideia e do projeto. Será preciso informar também a metodologia e o cronograma de realização da ação, as necessidades financeiras e de materiais para a execução, os resultados esperados e a infraestrutura a ser utilizada.

Os projetos poderão ser apresentados a parceiros estratégicos e institucionais para a captação de recursos, viabilização e execução, respeitando a autoria e o sigilo de cada um.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail projetoscorona@ufms.br e no edital disponível no site da Instituição.

*Informações assecom UFMS