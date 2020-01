EDUCAÇÃO UFMS divulga resultados preliminares do Vestibular 2020 Canditados também podem conferir informações sobre Passe 3ª Etapa

11 JAN 2020 - 18h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul divulgou o resultado preliminar do Vestibular 2020 e do Passe (Programa de Avaliação Seriada Seletiva) - 3ª etapa, na última sexta-feira (10). Os editais podem ser conferidos no site: https://www.ufms.br/

Ouça os detalhes: