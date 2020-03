OPORTUNIDADE UFMS oferece curso de idiomas com inscrição gratuita Interessado devem se inscrever até as 17h de sexta-feira (13)

11 MAR 2020 - 15h:38 Por Isabelly Melo

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com vagas abertas para inscrição gratuita em aulas de inglês, francês, espanhol, japonês, Libras e língua Terena. Os interessados têm até as 17h de sexta-feira (13) para se inscreverem. O preenchimento do formulário de inscrição é gratuito e deve ser feito exclusivamente online no site da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Esporte.

As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira nos períodos vespertino e noturno, e aos sábados nos períodos matutino e vespertino. A idade mínima para ingresso é 14 anos e a seleção será por ordem de inscrição. A taxa semestral para os selecionados será de R$230 para servidores e acadêmicos da UFMS e R$260 para a comunidade externa.

Para auxiliar os estudantes a UFMS oferece ainda 10 bolsas para candidatos que comprovarem renda mensal individual limitada a até dois salários mínimos ou renda mensal familiar limitada a até quatro salários mínimos.

Mais informações sobre o projeto e a seleção podem ser obtidas no edital disponível no site www.ufms.br.