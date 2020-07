EDUCAÇÃO UFMS segue com inscrições abertas para transferência externa Ao todo são 337 vagas em 15 cursos de graduação

10 JUL 2020 - 08h:13 Por Isabelly Melo

As inscrições para estudantes de outras instituições, estrangeiros e graduados interessados em estudar na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) estarão abertas de 9 a 22 de julho no Portal de Ingresso. Ao todo são 337 vagas em 15 cursos de graduação distribuídos na Cidade Universitária em Campo Grande e nos câmpus de Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, do Pantanal, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. O ingresso será no segundo semestre de 2020.

“É importante que leiam o edital de seleção que está no Portal Ingresso, lá estão todas as datas do cronograma, os documentos necessários para participarem da seleção, enfim, todas as informações. A ordem de preenchimento das vagas será primeiramente para estudantes de outras instituições, depois para os estrangeiros e por fim para portadores de diploma. A transferência externa contempla estudantes que estejam em cursos homônimos aos ofertados pela UFMS e também os que pretendem mudar de graduação, desde que sejam cursos da mesma área de conhecimento”, informou o pró-reitor de Graduação Ruy Correa Filho.

A seleção será feita por meio de análise dos documentos apresentados. O deferimento das inscrições está previsto para 27 de julho, o prazo para recursos nos dias 28 e 29 de julho e a divulgação do resultado final e convocação para matrícula para 31 de julho.

Mais informações podem ser obtidas no Portal de Ingresso UFMS, onde serão publicadas todas as informações referentes à seleção.

*Informações Assecom UFMS