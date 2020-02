EDUCAÇÃO UFMS tem orçamento superior a R$700 milhões para 2020 O reitor da Universidade, Marcelo Turine, disse que diversos editais serão lançados na próxima semana

19 FEV 2020 - 12h:24 Por Isabelly Melo

Nesta quarta-feira (19) a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realizou a recepção oficial dos calouros 2020, no Teatro Glauce Rocha. De acordo com o reitor da

Marcelo Turine, reitor UFMS Foto: Luciene Arakaki/CBN

instituição, Marcelo Turine, a UFMS receberá neste ano 5.259 novos acadêmicos, para os 116 cursos ofertados.

Durante a recepção Turine falou sobre o orçamento para este ano, que segundo ele será o mesmo no ano passado, cerca de R$750 milhões. O valor é utilizado para todas as despesas da instituição, desde pagamento de funcionários, água, luz, até concessão de editais e algumas bolsas.

Entre os novos acadêmicos são aguardados estudantes de outras cidades, e até Estados, como a prudentina, Ana Clara Klem Esquinelato, que disse estar animada para cursar Artes Visuais pelos próximos quatro anos. “Mudar para outro Estado é bem diferente. Ficar longe da família, dos amigos, mas eu acho que vai ser bem legal esses anos aqui. E a estrutura da Universidade é boa, eu achei tudo bem organizado.”, disse Ana Clara.

A programação de recepção para calouros seguirá durante esta semana, com ações dentro da Universidade e também de solidariedade, como doação de sangue e cadastro de doadores de medula óssea, no Hemosul de Campo Grande.