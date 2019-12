CLIMA Última segunda-feira do ano terá máxima de 35ºC As regiões Noroeste e Centro-Norte devem receber chuva no fim do dia

30 DEZ 2019 - 07h:02 Por Isabelly Melo

As regiões Noroeste e Centro-Norte devem receber chuva no fim do dia - Imagem ilustrativa A previsão do tempo para a última segunda-feira (30) de 2019 em Mato Grosso do Sul é de dia claro a parcialmente nublado, passando a nublado com chuva no final do período nas regiões Noroeste e Centro-Norte. Para as demais áreas do Estado, o tempo fica de claro a parcialmente nublado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura máxima prevista é de 39ºC. Na capital, os termômetros devem registrar de 22ºC a 35ºC.

