RCN/CBN EM AÇÃO - LIVE 2020 “Uma empresa sem propósito, é uma empresa sem alma”, afirma Shiozawa a Unigran Ead Ele defende que investimentos em educação têm um grande poder transformador na sociedade

19 NOV 2020 - 15h:53 Por Marcus Moura/CBN

Ter um propósito, um dos pilares de uma boa empresa para se trabalhar, é essencial para a reinvenção através dos anos, segundo Ruy Shiozawa, CEO do Great Place To Work. Ele afirmou ao professor do curso de administração da Unigran Ead, Saulo França Brum, que a inovação junto com os três pilares são o segredo do mundo dos negócios. O encontro aconteceu na terça-feira (17).

“Uma empresa sem propósito, ela pode ter tudo, até um produto atraente, mas uma hora isso se perde. Uma empresa que tem alma sempre se reinventa, esse é o segredo no mundo dos negócios. Nesse exato momento tem startups criando negócios que podem acabar com a nossa forma de negócio. Quem se mantem atualizado, sempre está pronto para o novo”, disse.

Ele também falou sobre a importância de se investir na educação das pessoas.“Todos os países que tiveram saltos nos últimos 50 anos foi porque investiram em educação. Quando a gente investe em educação, nós reduzimos as desigualdades. Não vejo outro caminho”. Ele se diz um grande otimista com as perspectivas para o Brasil nos próximos anos. Esses e outros momentos da quinta palestra do projeto RCN/CBN em Ação - Live 2020 estão disponíveis no canal da CBN Campo Grande no Youtube.

RCN/CBN em Ação – Live 2020

Pioneiro em Mato Grosso do Sul, o projeto RCN/CBN em Ação - Live 2020 apostou na inovação para superar a barreira imposta pelo distanciamento social e levar ao maior número de pessoas possível o debate em multicanais. Seja nas ondas do rádio, no sinal de televisão, ou via algoritmos da internet as palestras deste ano estão sendo transmitidas ao vivo em 14 canais do grupo RCN de Comunicação, algo inédito no Estado.

