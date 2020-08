ALERTA LARANJA Umidade relativa do ar varia entre 20% e 12% nesta segunda-feira Segundo aviso do Inmet, tempo seco traz riscos à saúde

31 AGO 2020 - 14h:19 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Mato Grosso do Sul está em alerta laranja de perigo para baixa umidade do ar nesta segunda-feira (31). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade do ar varia entre 20% e 12%.

Essa baixa pode trazer riscos de incêndios e à saúde, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, na boca e no nariz.

Com isso, o Inmet faz algumas recomendações:

- Beba bastante líquido;

- Atividades físicas não são recomendadas;

- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

- Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.