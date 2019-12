SEGURANÇA Unei Dom Bosco tem rebelião e 26 internos estão foragidos Durante motim, apenas cinco servidores cuidavam dos adolescentes infratores

16 DEZ 2019 - 10h:27 Por Gabi Couto/CBN

"Nota à Imprensa

A Superintendência de Medidas Socioeducativas (SAS) responsável pelas Unidades Educacionais de Internação de Mato Grosso do Sul, confirma que ocorreu na madrugada desta segunda-feira (16.12) um motim na Unei Dom Bosco, localizada em Campo Grande, que resultou na fuga de 26 adolescentes que lá estavam recolhidos, sendo um recapturado pelos agentes.

O fato ocorreu após os servidores de plantão atenderem uma simulação de briga entre os jovens, que acabaram rendendo os agentes e fugindo. Durante a ação um servidor ficou ferido, e imediatamente equipes da Polícia Militar e do Batalhão de Choque foram chamadas para realizarem as buscas.

A SAS informa que já abriu procedimento administrativo para averiguar os fatos, e que a rotina da unidade está sendo reestabelecida. Atualmente as Uneis do estado contam 260 adolescentes, distribuídos nas dez unidades existentes. Já em relação aos servidores o sistema socioeducativo possui atualmente 269 agentes de segurança socioeducativos.

Na Unei Dom Bosco há 80 vagas, e havia antes da ocorrência 91 adolescentes recolhidos. Quanto a servidores conta com 59 servidores."