FUTEBOL União/ABC e Cena entram em campo pela sobrevivência na Copa SP As partidas começam às 12h desta segunda-feira (06)

6 JAN 2020 - 07h:14 Por Isabelly Melo

Os representantes de Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo de Juniores 2020 voltam a campo na tarde desta segunda-feira (06) às 12h (horário de MS) pela 2ª rodada da competição.

Os jogos são decisivos para ambas as equipes, pois em caso de derrota e empate no próximo jogo da rodada, ambos serão eliminados.

Pelo grupo 22, o União encara os donos da casa União Suzano. No outro jogo do grupo, os líderes Chapecoense e São Raimundo-RR se enfrentam. Na primeira rodada, o União perdeu por 5 a 1 diante da Chapecoense enquanto o Suzano perdeu do São Raimundo por 3 a 0.

Pelo grupo 26, em Mauá, o Cena encara o time da casa, enquanto o Avaí pega o Atlético-CE. Derrota do Leão associada a empate entre catarinenses e cearenses, elimina o atual vice-campeão estadual.

Na estreia, o Cena perdeu por 4 a 3 para o Avaí, enquanto o Mauá perdeu do Atlético-CE por 3 a 1.