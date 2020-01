FUTEBOL MS União/ABC está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior A equipe foi eliminada após derrota de 1x0 diante do Grêmio

13 JAN 2020 - 10h:29 Por Isabelly Melo

No último domingo o União/ABC foi eliminado da Copa São Paulo de Juniores após derrota por 1 a 0 diante do Grêmio. Diego rosa em chute de fora da área marcou o gol da classificação aos 31 minutos da etapa final.

O goleiro Breno foi o destaque da partida, fechando o gol do time sul-mato-grossense durante praticamente todo o jogo, e até defendeu um pênalti.

Apesar da boa fase do goleiro o gol não pode ser evitado, e o União fecha a segunda participação na competição com duas derrotas e duas vitórias, sete gols marcados, e nove sofridos.

Agora o tricolor da capital se prepara para a primeira participação na Copa do Brasil Sub-20, além da disputa pelo Estadual Série B e das categorias de base do Estado.

